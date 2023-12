Mini ceili de YULE à Prety 71290 Foyer Rural, Préty (71) Mini ceili de YULE à Prety 71290 Foyer Rural, Préty (71), 20 décembre 2023, . Mini ceili de YULE à Prety 71290 Mercredi 20 décembre, 20h30 Foyer Rural, Préty (71) 0 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-20T20:30:00+01:00 – 2023-12-21T00:30:00+01:00

Fin : 2023-12-20T20:30:00+01:00 – 2023-12-21T00:30:00+01:00 Mini ceili de yule pour cette fin d’année 2023 19h30 au foyer rural de Prety danse collective chapeau pour les musiciens source : événement Mini ceili de YULE à Prety 71290 publié sur AgendaTrad Foyer Rural, Préty (71) Rue du Foyer Rural

Foyer Rural, Préty (71) Rue du Foyer Rural
Foyer Rural, 71290 Préty, France

