Défilé de lanternes Foyer rural Poyanne, 1 décembre 2023, Poyanne.

Poyanne,Landes

Rejoignez-nous lors de notre défilé de lanternes dans le centre de Poyanne pour créer des souvenirs et partager la magie de Noël en famille. Participation libre pour les lanternes..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 19:00:00. EUR.

Foyer rural Place des arènes

Poyanne 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



Join us for our lantern parade through the center of Poyanne to create memories and share the magic of Christmas with your family. Free participation for lanterns.

Acompáñenos en nuestro desfile de farolillos por el centro de Poyanne para crear recuerdos y compartir la magia de la Navidad con su familia. Los farolillos son gratuitos.

Begleiten Sie uns bei unserem Laternenumzug durch das Zentrum von Poyanne, um Erinnerungen zu schaffen und den Zauber von Weihnachten mit der Familie zu teilen. Kostenlose Teilnahme an den Laternen.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Terres de Chalosse