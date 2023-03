Les Culs Trempés Foyer Rural | Pournoy-la-Grasse Pournoy-la-Grasse Catégories d’Évènement: Moselle

Les Culs Trempés Foyer Rural | Pournoy-la-Grasse, 24 mars 2023, Pournoy-la-Grasse. Les Culs Trempés Vendredi 24 mars, 20h50 Foyer Rural | Pournoy-la-Grasse 10,00 € / 6,00 € 17ème Saint Patrick organisée à Pounoy-la-Grasse (57).

Le groupe de l’année : Les Culs Trempés ! Qui reviennent avec un très grand plaisir, pour la ènième fois !

Toutes les infos sont sur l’affiche… Réservez vite ! Déjà une 50taine de réservations à l’heure de la rédaction de cette annonce Tradlor ! (samedi 4 mars)

