Marché de Noël de Bugeat Foyer Rural place du champ de foire Bugeat, 17 décembre 2023, Bugeat.

Bugeat,Corrèze

Producteurs et artisans locaux vous attendent toute la journée, l’occasion de finir les achats de noël. Buvette et restauration sur place, l’arrivée du Père Noël est prévue à 16h00..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:30:00. .

Foyer Rural place du champ de foire

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Local producers and craftsmen will be on hand all day to finish off your Christmas shopping. Refreshments and food will be available on site, and Santa Claus is due to arrive at 4pm.

Los productores y artesanos locales estarán presentes durante todo el día para ayudarle a ultimar sus compras navideñas. También habrá refrescos y comida, y Papá Noel llegará a las 16:00.

Lokale Produzenten und Handwerker erwarten Sie den ganzen Tag über, eine gute Gelegenheit, die Weihnachtseinkäufe abzuschließen. Getränke und Speisen sind vor Ort erhältlich. Die Ankunft des Weihnachtsmanns ist für 16:00 Uhr geplant.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze