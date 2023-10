Festival d’automne Bugeat : Duo mimé « Détail de Taille » Foyer Rural Place du champ de foire Bugeat, 30 octobre 2023, Bugeat.

Bugeat,Corrèze

Dans le cadre du festival d’automne, les Amis du Pays de Bugeat vous propose d’assister au duo mimé et burlesque « Détail de taille » par la compagnie La roulotte.

Elle est grande, maladroite et rêveuse. Elle est petite, ronchonchon et énergique. Elles forment un tandem bien réglé où les rituels se suivent du matin jusqu’au soir.

Du brossage de dent au café, du café au travail, du travail au coucher, les journées se répètent comme une danse maîtrisée. Le quotidien se déroule avec son lot de bonnes et mauvaises humeurs, de joies et d’échecs.

Un jour l’ordre des choses est renversé. Les deux moitié qui ne faisaient qu’un, cherchent à se retrouver.

tarif : enfants 5€, adultes-ado 10€.

2023-10-30 fin : 2023-10-30 18:00:00. .

Foyer Rural Place du champ de foire

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the Autumn Festival, Les Amis du Pays de Bugeat invites you to attend the mimed and burlesque duo « Détail de taille » by the La roulotte company.

She’s tall, clumsy and dreamy. She’s short, grumpy and energetic. They form a well-adjusted tandem where rituals follow one another from morning to night.

From toothbrushing to coffee, from coffee to work, from work to bedtime, the days repeat themselves like a mastered dance. Daily life unfolds with its share of good and bad moods, joys and failures.

One day, the order of things is reversed. The two halves that were once one, seek to find each other again.

price: children 5?, adults-teens 10?

En el marco del festival de otoño, Les Amis du Pays de Bugeat le invitan a asistir al dúo de mimo y burlesque « Détail de taille » de la compañía La roulotte.

Es alta, torpe y soñadora. Ella es pequeña, gruñona y enérgica. Forman un tándem bien avenido en el que los rituales se suceden de la mañana a la noche.

Del cepillado de dientes al café, del café al trabajo, del trabajo a la hora de acostarse, los días se repiten como una danza controlada. La vida cotidiana se desarrolla con su cuota de buen y mal humor, alegrías y fracasos.

Un día, el orden de las cosas se invierte. Las dos mitades, que una vez fueron una, buscan encontrarse de nuevo.

precio: niños 5?, adultos-adolescentes 10?

Im Rahmen des Herbstfestivals laden die Amis du Pays de Bugeat Sie ein, dem pantomimischen und burlesken Duo « Détail de taille » der Kompanie La roulotte beizuwohnen.

Sie ist groß, ungeschickt und verträumt. Sie ist klein, griesgrämig und energisch. Sie bilden ein gut eingespieltes Tandem, in dem die Rituale vom Morgen bis zum Abend aufeinander folgen.

Vom Zähneputzen bis zum Kaffee, vom Kaffee bis zur Arbeit, von der Arbeit bis zum Schlafengehen wiederholen sich die Tage wie ein beherrschter Tanz. Der Alltag läuft mit seinen guten und schlechten Launen, Freuden und Misserfolgen ab.

Eines Tages wird die Ordnung der Dinge auf den Kopf gestellt. Die beiden Hälften, die einst eins waren, versuchen, sich wiederzufinden.

preis: Kinder 5?, Erwachsene und Jugendliche 10?

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze