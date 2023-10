Festival d’automne Bugeat : Stage de mime burlesque Foyer Rural Place du champ de foire Bugeat, 30 octobre 2023, Bugeat.

Bugeat,Corrèze

Dans le cadre du festival d’automne, les Amis du Pays de Bugeat vous propose un stage de mime par la compagnie La roulotte.

enfants 5€, adultes-ado 10€ (les enfants de moins de 5 ans devront être accompagnés d’un adulte inscrit au stage avec eux)

Place offerte au spectacle de 17h pour les stagiaires..

2023-10-30 fin : 2023-10-30 12:30:00. .

Foyer Rural Place du champ de foire

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the Autumn Festival, Les Amis du Pays de Bugeat are offering a mime workshop by the La roulotte company.

children 5?, adults-teens 10? (children under 5 must be accompanied by an adult registered for the workshop)

Free admission to the 5pm show for trainees.

En el marco del festival de otoño, Les Amis du Pays de Bugeat proponen un taller de mimo a cargo de la compañía La roulotte.

5 ¤ para niños, 10 ¤ para adolescentes y adultos (los menores de 5 años deben ir acompañados de un adulto inscrito con ellos en el taller)

Entrada gratuita al espectáculo de las 17 h para los cursillistas.

Im Rahmen des Herbstfestivals bieten die Amis du Pays de Bugeat einen Pantomime-Workshop mit der Kompanie La roulotte an.

kinder 5?, Erwachsene und Jugendliche 10? (Kinder unter 5 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden, der mit ihnen am Workshop teilnimmt)

Die Teilnehmer erhalten einen kostenlosen Platz für die Vorstellung um 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze