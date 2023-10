Festival du jeu en Pays Morcenais – Onesse-Laharie Foyer rural Onesse-Laharie Catégories d’Évènement: Landes

Onesse-Laharie Festival du jeu en Pays Morcenais – Onesse-Laharie Foyer rural Onesse-Laharie, 25 octobre 2023, Onesse-Laharie. Onesse-Laharie,Landes Ludo Circus

9h30 – 11h30 : Ludo bébé

14h – 17h : Rue du cirque avac la Cie Abac’Art.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 11:30:00. EUR.

Foyer rural

Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Ludo Circus

9:30am – 11:30am: Ludo bébé

2pm – 5pm: Rue du cirque with Cie Abac’Art Ludo Circo

9.30 – 11.30: Ludo bébé

14.00 – 17.00: Circo callejero con la Cie Abac’Art Ludo Circus

9.30 – 11.30 Uhr: Ludo Baby

14h – 17h : Rue du cirque avac la Cie Abac'Art

