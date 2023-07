Un été en jeu – « Bouge ton corps » Foyer rural Onesse-Laharie, 12 juillet 2023, Onesse-Laharie.

Onesse-Laharie,Landes

Le Jeu pour le plaisir de Tous ! Sur les six communes du Pays Morcenais, le Ludobus anime des accueils autour du Jeu Libre.

Aujourd’hui « Bouge ton corps » animé par Cathy Legallais dans un espace ludothèque et ludoprix..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 16:00:00. EUR.

Foyer rural

Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Games for everyone to enjoy! In the six communes of the Pays Morcenais, the Ludobus organizes events around free play.

Today, « Bouge ton corps » (Move your body), hosted by Cathy Legallais in a toy library and ludoprix area.

Juegos para todos En los seis municipios del Pays Morcenais, el Ludobus organiza eventos en torno al juego libre.

Hoy, « Bouge ton corps » (Mueve el cuerpo) dirigido por Cathy Legallais en una ludoteca y una tienda de juegos.

Das Spiel zum Vergnügen aller! In den sechs Gemeinden des Pays Morcenais bietet der Ludobus Veranstaltungen zum Thema Freies Spiel an.

Heute geht es um das Thema « Beweg deinen Körper », das von Cathy Legallais in einer Ludothek und einem Ludoprix geleitet wird.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Morcenx