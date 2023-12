9ème Nuit du cinéma Foyer rural Nanton, 10 février 2024, Nanton.

Nanton Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 18:00:00

fin : 2024-02-10 20:15:00

.

La 9ème Nuit du cinéma organisé par l’amicale des Nantonnais a programmé cette année le 10 février 2024. Le thème cette année est « personnages célèbres ». A cette occasion, les films « l’abbé pierre » et « les trois mousquetaires » seront diffusés.

L’abbé Pierre sera diffusé de 18h à 20h15.

SYNOPSIS : « Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abris et révolutionnaire. De l’Assemblée Nationale aux bidonvilles de Paris, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d’Emmaüs et son appel de l’hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, ses fragilités et ses souffrances sont restées inconnues. Henri Grouès a eu mille vies et a mené mille combats. Il a marqué l’Histoire sous le nom qu’il s’était choisi : l’Abbé Pierre. »

Les Trois Mousquetaires sera diffusé de 21h30 à 23h30.

SYNOPSIS : « Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle, dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France. »

Petite restauration sur place.

Entrée : 5€ par film

Possibilité de réserver : 06 21 29 35 01

EUR.

Foyer rural Rue Saint Hubert

Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-22 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne