[Semaine Nationale de la Petite Enfance] – Matinée Rencontre & Jeux – Relais Petite Enfance Foyer Rural, 23 mars 2023, Montaigu-Vendée. [Semaine Nationale de la Petite Enfance] – Matinée Rencontre & Jeux – Relais Petite Enfance Jeudi 23 mars, 09h45 Foyer Rural Entrée libre Avec le Relais Petite Enfance, venez profiter d’un temps de partage lors d’une matinée dédiée aux enfants de 0 à 3 ans, autour de jeux et d’expériences sur le thème POP !

Ouvert aux assistantes maternelles et aux parents employeurs d’une assistante maternelle.

Accueil entre 9h45 et 10h15, départ entre 11h et 11h15

