Le triple crime de Mézos Foyer rural Mézos, 24 septembre 2023, Mézos.

Mézos,Landes

A partir du triple crime ayant eu lieu à Mézos en 1903

Première partie : Les faits, replacés dans leur contexte historique

Deuxième partie : reconstitution libre du procès

Par la compagnie « ParLes Temps Qui Courent », en résidence à Mont de Marsan.

2023-09-24 à ; fin : 2023-09-24 17:45:00. EUR.

Foyer rural

Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Based on the triple crime that took place in Mézos in 1903

Part One: The facts, set in their historical context

Part Two: Free reconstruction of the trial

By the « ParLes Temps Qui Courent » company, in residence at Mont de Marsan

Basado en el triple crimen ocurrido en Mézos en 1903

Primera parte: los hechos en su contexto histórico

Segunda parte: Reconstrucción libre del juicio

Por la compañía « ParLes Temps Qui Courent », en residencia en Mont de Marsan

Ausgehend von dem dreifachen Verbrechen, das 1903 in Mézos stattfand

Erster Teil: Die Fakten, in ihrem historischen Kontext dargestellt

Zweiter Teil: Freie Rekonstruktion des Prozesses

Von der Kompanie « ParLes Temps Qui Courent », mit Wohnsitz in Mont de Marsan

