Journées du Patrimoine Foyer rural Mézos, 16 septembre 2023, Mézos.

Mézos,Landes

Les Journées du Patrimoine, sur le thème « Patrimoine vivant », seront consacrées à la découverte de la faune sauvage locale (mammifères, oiseaux, insectes, batraciens….)

Exposition, balade commentée le long du Courlis.

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17 . EUR.

Foyer rural

Mézos 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



The « Living Heritage » theme of the Heritage Days will be devoted to the discovery of local wildlife (mammals, birds, insects, amphibians….)

Exhibition, guided walk along the Courlis river

Las Jornadas del Patrimonio, sobre el tema « Patrimonio vivo », estarán dedicadas a descubrir la fauna local (mamíferos, aves, insectos, batracios….)

Exposición, paseo guiado por el río Courlis

Die Tage des Kulturerbes mit dem Thema « Lebendiges Kulturerbe » sind der Entdeckung der lokalen Wildtiere gewidmet (Säugetiere, Vögel, Insekten, Amphibien….)

Ausstellung, kommentierte Wanderung entlang des Brachvogels

