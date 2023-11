Marché de Noël Foyer Rural Ménesplet, 2 décembre 2023, Ménesplet.

Ménesplet,Dordogne

Marché de Noël artisanal avec animations, ateliers créatifs, maquillage, restauration/buvette, vin chaud, marrons grillés, chorale à 16h, présence du Père Noël de 10h à 18h – 06 88 72 55 88.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Foyer Rural Le Bourg

Ménesplet 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas craft market with entertainment, creative workshops, face painting, refreshments, mulled wine, roasted chestnuts, choir at 4pm, Santa Claus present from 10am to 6pm – 06 88 72 55 88

Mercado navideño de artesanía con animación, talleres creativos, pintacaras, refrescos, vino caliente, castañas asadas, coro a las 16:00 h, Papá Noel de 10:00 a 18:00 h – 06 88 72 55 88

Handwerklicher Weihnachtsmarkt mit Animationen, kreativen Workshops, Kinderschminken, Essen und Trinken, Glühwein, gerösteten Kastanien, Chor um 16 Uhr, Anwesenheit des Weihnachtsmanns von 10 bis 18 Uhr – 06 88 72 55 88

Mise à jour le 2023-11-13 par Vallée de l’Isle