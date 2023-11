Vide Grenier à Louvie-Juzon Foyer rural Louvie-Juzon, 19 novembre 2023, Louvie-Juzon.

Louvie-Juzon,Pyrénées-Atlantiques

Vide grenier au foyer rural organisé par l’APE de Louvie-Juzon. Restauration et buvette sur place.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Foyer rural

Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Flea market organized by the APE de Louvie-Juzon. Catering and refreshments on site

Mercadillo en el vestíbulo rural organizado por la APE de Louvie-Juzon. Catering y refrescos in situ

Flohmarkt im Landhaus, organisiert von der EV Louvie-Juzon. Verpflegung und Getränke vor Ort

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées