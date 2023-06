Bal gascon – groupe Quimèra + Arredalh Foyer rural , Le Vignau (40) Bal gascon – groupe Quimèra + Arredalh Foyer rural , Le Vignau (40), 9 septembre 2023, . Bal gascon – groupe Quimèra + Arredalh Samedi 9 septembre, 20h30 Foyer rural , Le Vignau (40) 8 Le violoniste ayant d’autres obligations à honorer ce soir là, le groupe Quimèra se produira en duo (guitare électrique / flûtes et cornemuses de Gascogne). Le répertoire interprêté sera sensiblement le même que d’habitude mais il y aura forcément quelques adaptations pour pallier au mieux l’absence des parties de violon. La soirée se poursuivra avec le groupe Arredalh, grand habitué de cette manifestation ! source : événement Bal gascon – groupe Quimèra + Arredalh publié sur AgendaTrad Foyer rural , Le Vignau (40) Foyer rural , 40270 Le Vignau, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43235 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T20:30:00+02:00 – 2023-09-10T00:30:00+02:00

2023-09-09T20:30:00+02:00 – 2023-09-10T00:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Foyer rural , Le Vignau (40) Adresse Foyer rural , 40270 Le Vignau, France Age max 110 Lieu Ville Foyer rural , Le Vignau (40)

Foyer rural , Le Vignau (40) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//