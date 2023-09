Octobre rose – Comédie musicale « Dépisto Girl » Foyer rural Le Mesnil-Réaume, 31 octobre 2023, Le Mesnil-Réaume.

Le Mesnil-Réaume,Seine-Maritime

20h30 : Comédie musicale « Dépisto Girl » de la Compagnie Théâtricité, proposée par la Communauté de Communes des Villes Sœurs en partenariat avec la commune du Mesnil-Réaume.

Au foyer rural.

Ouverture des portes à 20h00.

Entrée libre et gratuite.

Le Dr BENHAMOUDA et des professionnels du centre hospitalier de Dieppe seront présents pour répondre aux questions du public..

2023-10-31 20:30:00 fin : 2023-10-31 . .

Foyer rural

Le Mesnil-Réaume 76260 Seine-Maritime Normandie



8:30pm: Musical « Dépisto Girl » by Compagnie Théâtricité, presented by the Communauté de Communes des Villes S?urs in partnership with the commune of Mesnil-Réaume.

At the foyer rural.

Doors open at 8pm.

Free admission.

Dr BENHAMOUDA and professionals from the Dieppe hospital will be on hand to answer questions from the public.

20.30 h: Musical « Dépisto Girl » de la Compagnie Théâtricité, presentado por la Communauté de Communes des Villes Sœurs en colaboración con la comuna de Mesnil-Réaume.

En el vestíbulo rural.

Apertura de puertas a las 20.00 h.

Entrada gratuita.

El Dr. BENHAMOUDA y profesionales del hospital de Dieppe responderán a las preguntas del público.

20:30 Uhr: Musikalische Komödie « Dépisto Girl » der Compagnie Théâtricité, angeboten von der Communauté de Communes des Villes S?urs in Partnerschaft mit der Gemeinde Mesnil-Réaume.

Im ländlichen Foyer.

Öffnung der Türen um 20.00 Uhr.

Eintritt frei und kostenlos.

Dr. BENHAMOUDA und Fachleute des Krankenhauszentrums von Dieppe werden anwesend sein, um Fragen des Publikums zu beantworten.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche