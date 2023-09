JAZZ A VELO Foyer rural Le Falgoux, 16 septembre 2023, Le Falgoux.

JAZZ A VELO Samedi 16 septembre, 09h30 Foyer rural Inscription obligatoire au 04.71.68.19.87 avant le 8 septembre – 49 places maxi- Prévoir pique-nique à partager et casque obligatoire. Prêt de vélos si besoin.

Vous avez envie de découvrir les patrimoines naturel et historique du Nord-Cantal en musique et à vélo électrique ? Cette journée est faite pour vous !

Venez écouter du jazz dans une rando à vélo électrique sur les routes du nord-Cantal avec :

– Serge CASERO( saxophone-chant)

– Michel ALTIER (contrebasse)

– Dano HAIDER ( guitare)

Sumène-Artense Communauté et le Pays de Salers mettent à disposition des participants leur parc de vélos électriques gratuitement pour cette journée !

Le programme :

9h30 : Rdv au Le Falgoux, petit-déjeuner musical offert par la municipalité.

10h30 : départ via Vallée du Mars, Pons, Neyrecombe.

12h : Pause pique-nique musicale à Aigues-Vives (Jaleyrac)

14h : Poursuite du circuit via Vendes, sur la Piste verte Sumène – Artense.

15h30 : Ydes-bourg, visite de l’église médiévale par par Pascale Chapot, guide conférencière

16h30 : Poursuite du circuit par Saignes

17h30 : Arrivée à Vebret

18h-19h30 : Concert et apéritif- place de l’église St Louis – ouvert à tous

20h : Navette-retour prévue pour les participants direction Le Falgoux à l’issue du concert.

Infos sur mediatheque.paysdemauriac.fr ou au 04.71.67.35.81

lien you tube pour Jazz à vélo : https://youtu.be/qOHRyp9e-Bo

En partenariat avec les Communautés de communes Pays de Salers et Sumène-Artense Communauté.

Cette action est soutenue par la DRAC Auvergne-Rhône Alpes, La Région AuRA et le Conseil départemental du Cantal

Foyer rural le Falgoux 15380 Le Falgoux 15380 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.67.35.81 http://mediatheque.paysdemauriac.fr/

Foyer rural – le bourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

Médiathèque du Pays de Mauriac