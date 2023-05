Par ici et Par là bas foyer rural le chalut, 28 juillet 2023, Saint-Martin-de-Lansuscle.

Par ici et Par là bas 28 juillet – 7 août foyer rural le chalut

Des enfants du quartier de Metz-Borny et des enfants de milieu rural en Cévennes (Lozère) vont vivre une expérience unique : passer deux semaines ensemble chez les uns puis chez les autres. Lors du premier séjour qui se déroulera du 28 juillet au 7 août les enfants de Metz-Borny seront accueillis au camping le Petit Monde à Quézac

En amont, dès le mois de mai les enfants échangeront des cartes postales sonores, pour apprivoiser le monde de l’autre, de manière poétique.

Un projet pédagogique basé sur l’organisation collective

• Nombre limité de participants : 7 enfants de Lozère et 7 enfants de Metz-Borny, quartier prioritaire

• Accessible à partir de 8 ans.

• Soit un groupe, avec les adultes, de 20 personnes.

Il s’agira d’une expérience collective où se constitue une mini-société, entre individus volontaires, avec des valeurs morales communes.

Les repas seront pris en commun, chacun participera à la gestion de la vie courante.

Vivre ensemble en pleine nature demande des efforts collectifs : respect de la nature, récolter le bois et allumer le feu, installation et entretien du campement… Pour le plaisir de dormir en contact intime avec la nature.

La part belle sera donnée à la construction de cabanes, et également la lutherie sauvage, les baignades et balades en rivière, les randonnées et la découverte des oiseaux / insectes polinisateurs.

Et en filigrane, tout au long de la semaine, des activités artistiques déployées autour de la future édition collective : dessins d’observation, enregistrements, sérigraphie

De fin avril à mi mai : échange de cartes postales sonores

Lors de ces ateliers qui se dérouleront en amont du séjour les enfants seront invités à choisir plusieurs lieux qui les touchent dans leur environnement proche et de s’en inspirer pour créer une carte postale sonore qui sera envoyée aux enfants de Metz.

Pour l’enregistrement et la création de la carte postale, chaque enfant passera une journée avec les artistes/animatrices de l’atelier. Ce moment privilégié permettra à l’enfant de s’exprimer et de pouvoir participer aux différentes étapes, parfois techniques, dans de bonnes conditions en dialogue avec l’équipe artistique.

Les sons seront enregistrés dans le lieu choisi en prenant soin de varier leur nature (intérieur/extérieur, ambiances/voix, musique, etc).

Le « dérushage », le tri et la sélection des sons se dérouleront dans les locaux du Foyer Rural. Chaque enfant sera invité à écouter ses sons et à scénariser sa carte postale sonore, il ou elle pourra prêter attention à la hauteur des sons (fréquence), à leur force, à ce qu’ils dégagent pour lui ou elle (émotions sensations…), aux sons extérieurs ou intérieurs, aux sons naturels ou humains… et ce afin de constituer une carte postale sonore unique, riche et vivante représentative de l’endroit choisi.

La carte postale sera montée et mixée par l’équipe artistique.

Un temps d’échange se déroulera en fin de journée pour que l’enfant puisse identifier les moments qu’il ou elle a apprécié, ce qu’il ou elle a appris, s’il ou elle est satisfait.e de sa carte postale sonore et pourquoi.

Ecoute des cartes postales et illustration (du 24 mai au 5 juillet)

En mai lors d’ateliers organisés dans les locaux du foyer rural, le groupe d’enfant illustrera à l’encre de Chine les cartes postales sonores reçues de Moselle.

Avec la complicité de des intervenants artistiques en Moselle et Lozère, chaque enfant fabriquera son propre matériel d’illustration original, par exemple en détournant des objets, en dessinant à la plume, en fabricant des objets-pinceaux avec des cheveux, des pointes en bambou, etc… Ils seront amenés à manipuler diverses techniques d’impression tel que la presse à papier.

Ensuite, les enfants pourront observer différentes manières de réaliser leur propre encre de Chine, par l’expérimentation de plusieurs techniques : suie, bistre, noir de fumée, à l’aide d’une lampe à l’huile, par combustion du bois, ou en utilisant du charbon de bois en grattant la poussière puis mélangé à de l’eau et l’huile.

Une fois leurs outils achevés, les enfants apprendront à les maîtriser en s’amusant via des exercices non conventionnels : peindre avec ses pieds, les yeux fermés, etc…

Afin de libérer le geste, ils travailleront en grand format, puis s’attèleront aux illustrations « sensibles » des sons, bruitages, voix.

Le séjour Par ici, par là bas (28 juillet au 12 août 2023)

L’art sera au centre du séjour et les temps de vie quotidienne seront aussi l’occasion de création et d’expression artistique. L’équipe pédagogique et artistique va réfléchir en lien avec les enfants à ce que chaque jour, au moins un temps de la vie quotidienne soit l’occasion pour les enfants de créer et de s’exprimer.

Des sorties musicales en pleine nature seront organisées dans les Cévennes. Au préalable, un premier temps de chant permettra aux enfants d’expérimenter leurs voix et leurs sensations accompagnés d’une guitare, ainsi que de travailler leur oreille.

Lors de la sortie, l’objectif sera d’abord d’écouter les sons naturels, d’identifier l’effet que cela fait à chacun, puis de s’harmoniser avec ces sons en chantant une note, puis plusieurs. De même, un.e chef.fe d’orchestre (d’abord une adulte puis un enfant) pourra faire varier la puissance, la hauteur des notes, etc. Ces ateliers seront enregistrés. Il sera proposé aux enfants de réécouter l’enregistrement hors du milieu naturel pour se rendre compte de l’effet et avoir un retour de leur part.

Des sorties avec le PNC seront organisés pour partir à la découverte des oiseaux, des insectes, de la flore et de arbres des vallées cévenoles avec une initiation au croquis d’observation.

Le séjour sera également ouvert aux temps libres et aux jeux collectifs encadrés par une équipe de 3 animateurs diplômés, avec des moments de baignade, de promenade, de temps calmes.

Sérigraphie à ciel ouvert en Cévennes

A partir de dessins réalisés par les enfants en amont du séjour, les intervenantes proposerons diverses techniques de transformation et de mise en valeur des images des enfants. Pour cela, un véritable atelier permanent sera installé sous un barnum au cœur du camp avec tout le matériel nécessaire (table lumineuse, cadres de sérigraphie, imprimante, séchoir, boîte à insolation…).

Les enfants auront accès par petits groupes de 3 ou 4 à cet espace et seront accompagnés par les intervenantes pour s’essayer aux divers ateliers : sérigraphie sur papier et sur tissu, sérigraphie naturelle avec de l’argile et cyanotype.

Les enfants seront invités en amont à dessiner les lieux évoqués dans les cartes postales sonores, lieux avec lesquels ils entretiennent un rapport affectif ou mémoriel fort. Le travail proposé en sérigraphie permettra d’assembler ces lieux en une sorte de cartographie collective, à la fois réelle et imaginaire.

La sérigraphie et les cyanotypes (ancien procédé photographique monochrome qui permet d’obtenir des tirages de qualité très rapidement) sont des techniques idéales pour découvrir et expérimenter autour du langage graphique: couleurs, superpositions, composition, transparences, contrastes, lumières…

Les enfants pourront conserver leurs travaux.

Aspect sonore :

• musique créée en live avec l’environnement naturel et enregistrée

• des paysages sonores à capturer, à différents moments de la journée

• des prises de son live de musique réalisées en forêt

Aspect graphique :

Les enfants pourront découvrir le dessin d’observation et la sérigraphie

L’acquisition d’un kit de sérigraphie permettra de maîtriser sur place les processus d’impression des différentes couleurs. Le labo de sérigraphie sera présent pendant toute la durée du séjour et en accès libre, à proximité du lieu de vie en Cévennes

