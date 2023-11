Animations de Noël Foyer Rural Lascazères, 3 décembre 2023, Lascazères.

Lascazères,Hautes-Pyrénées

Des animations de noël organisées au profit de l’école de Lascazères.

L’occasion de faire vos achats de Noël !

Au programme :

Création de décorations de Noel (ateliers pour enfants gratuits) ;

Vente des décorations ;

Promenade en calèche et présence du père Noel avec photo souvenir.

Possibilité de se restaurer sur place Gâteaux – Buvette.

2023-12-03 13:30:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Foyer Rural LASCAZERES

Lascazères 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Christmas activities organized in aid of the Lascazères school.

An opportunity to do your Christmas shopping!

On the program:

Creation of Christmas decorations (free workshops for children) ;

Sale of decorations;

Horse-drawn carriage ride and presence of Santa Claus with souvenir photo.

Cakes and refreshments available

Actos navideños organizados en beneficio de la escuela de Lascazères.

Una buena oportunidad para hacer sus compras navideñas

En el programa:

Creación de adornos navideños (talleres gratuitos para niños);

Venta de adornos;

Paseo en coche de caballos y Papá Noel con foto de recuerdo.

Pasteles y refrescos disponibles

Weihnachtsveranstaltungen, die zugunsten der Schule von Lascazères organisiert werden.

Eine gute Gelegenheit, Ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen!

Auf dem Programm stehen:

Herstellung von Weihnachtsdekorationen (kostenlose Workshops für Kinder) ;

Verkauf der Dekorationen ;

Kutschenfahrt und Anwesenheit des Weihnachtsmanns mit Erinnerungsfoto.

Verpflegungsmöglichkeit vor Ort Kuchen – Getränk

Mise à jour le 2023-11-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65