Conférence « La croisade des Albigeois en Périgord » Foyer rural Lanquais, 7 octobre 2023, Lanquais.

Lanquais,Dordogne

L’association LSPP a le plaisir de vous convier à une conférence « La croisade des Albigeois en Périgord » présentée par Jean-Claude DUGROS..

2023-10-07

Foyer rural

Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The LSPP association is pleased to invite you to a conference entitled « La croisade des Albigeois en Périgord » (The Albigensian Crusade in Périgord), presented by Jean-Claude DUGROS.

La asociación LSPP tiene el placer de invitarle a una conferencia titulada « La croisade des Albigeois en Périgord » (La cruzada de los albigenses en Périgord), presentada por Jean-Claude DUGROS.

Der Verein LSPP freut sich, Sie zu einem Vortrag « Der Albigenserkreuzzug im Périgord » einzuladen, der von Jean-Claude DUGROS präsentiert wird.

