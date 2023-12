Maestro Foyer Rural L’Absie, 9 février 2024 20:30, L'Absie.

L’Absie,Deux-Sèvres

Quelque part en Amérique Latine, une bande de gamins des rues tente de survivre au milieu de la misère et des violences policières. Comment l’irruption d’un mystérieux chef d’orchestre va-t-elle provoquer l’improbable rencontre de ces gamins avec la musique ? Cette histoire racontée avec malice et légèreté par deux comédiens et un guitariste prend une autre dimension avec la participation des musiciens des orchestres à l’école pour deux soirées exceptionnelles.

Un récit plein d’espoir où le drame n’est pourtant jamais loin et la musique au cœur du spectacle.

En partenariat avec la DSDEN, les APE et la commune de L’Absie. Avec le soutien financier de la DRAC Nouvelle-Aquitaine..

2024-02-09 fin : 2024-02-09 . EUR.

Foyer Rural Rue Fernand Gougeard

L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Somewhere in Latin America, a band of street kids are trying to survive amidst poverty and police violence. How does the arrival of a mysterious orchestra conductor bring about these kids? unlikely encounter with music? This story, told with malice and lightness by two actors and a guitarist, takes on a new dimension with the participation of musicians from the orchestras at school for two exceptional evenings.

A story full of hope, where drama is never far away and music is at the heart of the show.

In partnership with the DSDEN, the APE and the commune of L’Absie. With financial support from DRAC Nouvelle-Aquitaine.

En algún lugar de Latinoamérica, una pandilla de niños de la calle intenta sobrevivir en medio de la pobreza y la violencia policial. ¿Cómo propiciará la aparición de un misterioso director de orquesta el improbable encuentro de estos chicos con la música? Esta historia, contada con malicia y ligereza por dos actores y un guitarrista, adquiere una nueva dimensión con la participación de músicos de las orquestas de la escuela durante dos veladas excepcionales.

Un cuento lleno de esperanza, donde el drama nunca está lejos y la música está en el corazón del espectáculo.

En colaboración con la DSDEN, la APE y el municipio de L’Absie. Con el apoyo financiero de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Irgendwo in Lateinamerika versucht eine Gruppe von Straßenkindern, inmitten von Elend und Polizeigewalt zu überleben. Wie wird das Auftauchen eines mysteriösen Dirigenten die unwahrscheinliche Begegnung der Kinder mit der Musik auslösen? Diese Geschichte, die von zwei Schauspielern und einem Gitarristen mit Schalk und Leichtigkeit erzählt wird, erhält durch die Teilnahme von Musikern der Orchester in der Schule an zwei außergewöhnlichen Abenden eine andere Dimension.

Eine hoffnungsvolle Erzählung, in der das Drama jedoch nie weit entfernt ist und die Musik im Mittelpunkt der Aufführung steht.

In Partnerschaft mit der DSDEN, den EPAs und der Gemeinde L’Absie. Mit der finanziellen Unterstützung der DRAC Nouvelle-Aquitaine.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Bocage Bressuirais