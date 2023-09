Cinéma au Foyer Rural – 38.5 Quai des Orfèvres Foyer Rural L’Absie, 22 septembre 2023, L'Absie.

L’Absie,Deux-Sèvres

L’ association du Foyer Rural vous propose sa séance de cinéma avec le film « 38.5 Quai des Orfèvres » de Benjamin Lehrer..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

Foyer Rural Rue de Niort

L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Foyer Rural association invites you to its cinema session with the film « 38.5 Quai des Orfèvres » by Benjamin Lehrer.

La asociación Foyer Rural organiza una proyección cinematográfica de la película « 38,5 Quai des Orfèvres », de Benjamin Lehrer.

Die Association du Foyer Rural bietet Ihnen eine Filmvorführung mit dem Film « 38.5 Quai des Orfèvres » von Benjamin Lehrer.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Bocage Bressuirais