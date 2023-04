Remise à niveau du code de la route Foyer rural La Feuillie Catégories d’évènement: La Feuillie

Remise à niveau du code de la route Foyer rural, 20 mars 2023, La Feuillie. Remise à niveau du code de la route Lundi 20 mars, 14h00 Foyer rural 75 participants ont répondu présents à l’invitation de la MSA et de GROUPAMA le lundi 20 mars 2023 à La Feuillie ! Une belle réussite pour cette action à l’initiative des élus du canton de Gournay-en-Bray et animée par Thierry Morel, chargé de prévention GROUPAMA et le gendarme Emmanuel Chaine. L’assemblée a été accueillie par Mme Françoise Buleux, déléguée MSA du canton. Objectifs : réactualiser ses connaissances sur le code de la route avec un test de 20 questions et échanger avec les animateurs. Foyer rural Route du Tronquay – 76220 LA FEUILLIE La Feuillie 76220 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

