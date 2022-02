Foyer Rural, K’Danse & Buxia Mouv’ – Vente de pizzas Salle omnisports La Boissière-de-Montaigu Catégories d’évènement: La Boissière-de-Montaigu

Le Foyer Rural, K’Danse & Buxia Mouv’ organise une vente de pizzas le 11 mars 2022. Les commandes seront à récupérer à la salle de sports entre 17h30 et 19h. Les pizzas sont venduée précuites. ### Pizzas La Reine – 10€ (sauce tomate ou crème, fromage, jambon blanc, champignons frais, oeuf, origan) La Bergère – 11€ (sauce tomate ou crème, fromage, lardons fumés, chèvre, miel origan) La Savoyarde – 12€ (sauce tomate ou crème, fromage, pommes de terre, lardons fumés, oignons, reblochon, crème fraîche, origan) La Nordique – 13€ (sauce tomate ou crème, fromage, saumon fumé, thon fumé, citron, crème fraîche, persil frais) ### Réservations Bon de commane à joindre avec un chèque à l’ordre du Foyer Rural à l’adresse suivante : 15 rue de Puyravault, 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU, chez Muriel GAUTHIER. Réponse souhaitée au plus tard le 4 Mars 2022. Pour toute questions et renseignements : [fr.kdanse.gym@gmail.com](mailto:fr.kdanse.gym@gmail.com)

Entrée libre

Le Foyer Rural, K'Danse & Buxia Mouv' organise une vente de pizzas le 11 mars 2022 à la Salle de sports.

