SOIRÉE BEAUJOLAIS Foyer rural Haboudange, 17 novembre 2023, Haboudange.

Haboudange,Moselle

Les membres de l’association « Les P’tits Bouts d’Anges » vous proposent une soirée Beaujolais le vendredi 17 novembre 2023.

Parlez-en autour de vous et venez nombreux !. Tout public

Vendredi 2023-11-17 19:30:00 fin : 2023-11-17 23:30:00. 12 EUR.

Foyer rural

Haboudange 57340 Moselle Grand Est



The members of the « Les P’tits Bouts d’Anges » association are organizing a Beaujolais evening on Friday, November 17, 2023.

Spread the word and come one, come all!

Los miembros de la asociación « Les P’tits Bouts d’Anges » organizan una velada Beaujolais el viernes 17 de noviembre de 2023.

¡Cuéntaselo a todo el mundo y no dejes de venir!

Die Mitglieder des Vereins « Les P’tits Bouts d’Anges » schlagen Ihnen am Freitag, den 17. November 2023 einen Beaujolais-Abend vor.

Erzählen Sie es weiter und kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-10-31 par OT DU PAYS SAULNOIS