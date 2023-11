ET IL DEVINT ELLE : DANS LA PEAU DE LA PANTHÈRE FOYER RURAL Grenade, 25 novembre 2023, Grenade.

Grenade,Haute-Garonne

Anne Gaëlle, comédienne et auteure, tout juste échappée de l’univers des conteurs avec « Blanche Neige règle ses contes » vient vous narrer une toute autre histoire..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . 13 EUR.

FOYER RURAL

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie



Anne Gaëlle, actress and author, has just escaped from the world of storytellers with « Blanche Neige règle ses contes » (Snow White Rules Her Tales), and will be telling you a completely different story.

Anne Gaëlle, actriz y escritora, que acaba de escaparse del mundo de los cuentacuentos con « Blanche Neige règle ses contes », está aquí para contarle una historia completamente distinta.

Anne Gaëlle, Schauspielerin und Autorin, die mit « Schneewittchen regiert die Märchen » gerade der Welt der Märchenerzähler entflohen ist, erzählt Ihnen eine ganz andere Geschichte.

