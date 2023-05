MARCHE POPULAIRE Foyer rural, 25 juin 2023, Gerbépal.

Gerbépal,Vosges

Trois parcours de 5, 10 et 20 km en moyenne montagne sans difficultés particulières.

Départ et arrivée auront lieu au foyer rural et s’étaleront entre 7h30 à 13h30 (arrivée au plus tard à 18h).

Une boisson et un régénérant solide gratuits à chaque contrôle. Possibilité de restauration à l’arrivée, uniquement sur réservation au départ.. Tout public

Dimanche 2023-06-25 à 07:30:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. 3 EUR.

Foyer rural Route du Neuné

Gerbépal 88430 Vosges Grand Est



Three routes of 5, 10 and 20 km in mid-mountain terrain with no particular difficulties.

Start and finish will take place at the foyer rural between 7.30 a.m. and 1.30 p.m. (finish no later than 6 p.m.).

A free drink and solid regenerant at each checkpoint. Catering available on arrival, by reservation only.

Tres recorridos de 5, 10 y 20 km en montaña sin dificultades particulares.

La salida y la llegada tendrán lugar en el vestíbulo rural entre las 7.30 y las 13.30 horas (llegada a más tardar a las 18.00 horas).

Una bebida gratuita y un regenerante sólido en cada punto de control. Catering disponible en la meta, sólo con reserva previa en la salida.

Drei Strecken von 5, 10 und 20 km im Mittelgebirge ohne besondere Schwierigkeiten.

Start und Ankunft finden im Landhaus statt und erstrecken sich von 7:30 bis 13:30 Uhr (Ankunft spätestens um 18:00 Uhr).

An jeder Kontrolle erhalten Sie kostenlos ein Getränk und ein festes Regenerationsmittel. Verpflegungsmöglichkeit bei der Ankunft, nur nach Reservierung am Start.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES