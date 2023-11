21ÈME MONTÉE DE LA PÈNE Foyer rural Galargues, 17 décembre 2023, Galargues.

Galargues,Hérault

L’Animation Sportive et Culturelle Galarguoise organise, avec le concours de la Ville de Galargues, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 21ème édition de la Montée de la Pène..

2023-12-17 08:00:00 fin : 2023-12-17 13:00:00. .

Foyer rural

Galargues 34160 Hérault Occitanie



The Animation Sportive et Culturelle Galarguoise, with the support of the Ville de Galargues, the Département de l?Hérault and the logistical backing of Hérault Sport, is organizing the 21st Montée de la Pène.

La Animation Sportive et Culturelle Galarguoise organiza la 21ª Montée de la Pène, con el apoyo del ayuntamiento de Galargues, el departamento de Hérault y Hérault Sport.

Die Animation Sportive et Culturelle Galarguoise organisiert mit Unterstützung der Stadt Galargues, des Departements Hérault und der logistischen Hilfe von Hérault Sport die 21.

