Téléthon Foyer rural Gabaston, 9 décembre 2023, Gabaston.

Gabaston,Pyrénées-Atlantiques

Marche de 6/8 km – Collation offerte. Vente de gâteaux et de crêpes..

Foyer rural Rue du Castet

Gabaston 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



6/8 km walk – snack offered. Sale of cakes and pancakes.

Caminata de 6/8 km. Venta de pasteles y crepes.

Wanderung von 6/8 km – Snacks werden angeboten. Verkauf von Kuchen und Crêpes.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN