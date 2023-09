STAGE THÉÂTRE ENFANTS Foyer rural Félines-Minervois, 15 avril 2024, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

5 jours de jeu, d’improvisations, de partages

Stage animé par Sabrina Chézeau et Coline Soulié.

2024-04-15 fin : 2024-04-19 . EUR.

Foyer rural

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



5 days of play, improvisation and sharing

Workshop led by Sabrina Chézeau and Coline Soulié

5 días de juego, improvisación y compartir

Dirigido por Sabrina Chézeau y Coline Soulié

5 Tage voller Spiel, Improvisationen und Austausch

Workshop geleitet von Sabrina Chézeau und Coline Soulié

Mise à jour le 2023-09-21 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC