STAGE THÉÂTRE ADOS Foyer rural Félines-Minervois, 8 avril 2024, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

une semaine de stage à vivre, jouer et créer ensemble un spectacle qui sera joué pendant le festival « Jour de Bulle »

Animation Catherine Coole.

2024-04-08 fin : 2024-04-12 . EUR.

Foyer rural

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



a one-week workshop to live, play and create together a show that will be performed during the « Jour de Bulle » festival

Facilitator Catherine Coole

una semana de formación para experimentar, interpretar y crear juntos un espectáculo que se representará durante el festival « Jour de Bulle »

Presentado por Catherine Coole

eine Woche Praktikum, um gemeinsam zu leben, zu spielen und eine Aufführung zu kreieren, die während des Festivals « Jour de Bulle » aufgeführt wird

Moderation Catherine Coole

Mise à jour le 2023-09-21 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC