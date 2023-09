STAGE THÉÂTRE ENFANTS Foyer rural Félines-Minervois, 19 février 2024, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

Votre enfant est attiré par le théâtre ?

3 jours de stage Animation Charlotte Piveteau « La Compagnie des 7 bosses ».

2024-02-19 10:00:00 fin : 2024-02-21 16:00:00. EUR.

Foyer rural

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



Is your child interested in theater?

3-day workshop with Charlotte Piveteau « La Compagnie des 7 bosses »

¿Le interesa el teatro a su hijo?

curso de 3 días con Charlotte Piveteau « La Compagnie des 7 bosses »

Zieht es Ihr Kind zum Theater?

3 Tage Praktikum Animation Charlotte Piveteau « La Compagnie des 7 bosses »

