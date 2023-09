STAGE HIPHOP ENFANTS Foyer rural Félines-Minervois Catégories d’Évènement: Félines-Minervois

Hérault STAGE HIPHOP ENFANTS Foyer rural Félines-Minervois, 12 février 2024, Félines-Minervois. Félines-Minervois,Hérault Stage animé par Zineb Elmedhy.

2024-02-12 10:00:00 fin : 2024-02-13 12:00:00. EUR.

Foyer rural

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



Workshop led by Zineb Elmedhy Taller dirigido por Zineb Elmedhy Praktikum geleitet von Zineb Elmedhy Mise à jour le 2023-09-21 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC Détails Catégories d’Évènement: Félines-Minervois, Hérault Autres Lieu Foyer rural Adresse Foyer rural Ville Félines-Minervois Departement Hérault Lieu Ville Foyer rural Félines-Minervois latitude longitude 43.328957;2.600531

Foyer rural Félines-Minervois Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/felines-minervois/