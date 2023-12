FÊTE DE LA ST-VINCENT Foyer rural Félines-Minervois Catégories d’Évènement: Félines-Minervois

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:00:00

fin : 2024-01-27 00:00:00 Rendez-vous pour fêter ensemble la Saint Vincent, patron des vignerons. Nous vous attendons avec nos plus belles bouteilles en Cru La Livinière pour partager une belle soirée de fête !

Soirée avec « Les Rat’s Cordés », En compagnie de 16 producteurs, Restauration sur place.

Alliance Minervois, Château Cesseras, Château Faîteau, Château Maris, Château Sainte Eulalie, Clos des Roques, Domaine de l’Ostal, Domaine de La Senche, Domaine de Tholomiès, Domaine La Borie Blanche, Domaine Combe Blanche, Domaine La Rouviole, Domaine Les Jeanneterres, Le Clos du Marbrier, Mas Paumarhel, Clos Centeilles Restauration sur place

Avec le restaurant/traiteur Les Meulières (La Livinière)

Planche de tapas : 10€ (charcuterie/fromage ou brochettes ou camembert rôti/frites ou magret version street food…) EUR.

Foyer rural

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie

