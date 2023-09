STAGE THÉÂTRE ENFANTS Foyer rural Félines-Minervois, 30 octobre 2023, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

3 jours de stage théâtre pour explorer plein de jeux et d’exercices autour du théâtre.

Animation Catherine Coole.

2023-10-30 10:00:00 fin : 2023-11-01 16:00:00. EUR.

Foyer rural

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



a 3-day theater workshop to explore a wide range of theater games and exercises.

Facilitated by Catherine Coole

un taller de teatro de 3 días para explorar toda una serie de juegos y ejercicios teatrales.

Dirigido por Catherine Coole

3 Tage Theaterpraktikum, um viele Spiele und Übungen rund um das Theater zu erkunden.

Leitung Catherine Coole

Mise à jour le 2023-09-21 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC