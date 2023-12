Passons Noël ensemble au Foyer Rural Foyer rural – Espace Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat, 23 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 19:00:00

fin : 2023-12-23

Personnes âgées, personnes seules ou familles, venez partagez un repas et passez Noël ensemble avec le Foyer Rural. Le plat principal sera fourni, apportez une entrée, un dessert ou une boisson à partager..

Foyer rural – Espace Denis Dussoubs Rue Roger Salengro

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



