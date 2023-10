Histoire d’un escargot Foyer rural de Sénarens Sénarens, 14 novembre 2023, Sénarens.

Histoire d’un escargot Mardi 14 novembre, 14h30 Foyer rural de Sénarens Entrée libre

Au milieu de son champ, un escargot se pose des questions :

“Pourquoi sommes-nous si lents ? Pourquoi n’avons-nous pas

chacun un nom ?” Face à l’indifférence de ses congénères,

Rebelle l’escargot est bien décidé à avoir des réponses et va

entreprendre un très long voyage. Il devra affronter ses peurs

et l’exil. Sur son chemin il va rencontrer le hibou, la tortue et la

fourmi et devra s’armer de courage pour aller de l’avant.

Foyer rural de Sénarens 31430 Sénarens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T14:30:00+01:00 – 2023-11-14T15:30:00+01:00

Luis Sepúlveda