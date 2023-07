Atelier Numérique Art et Environnement Foyer rural de Ségoufielle Ségoufielle Catégories d’Évènement: Gers

Ségoufielle Atelier Numérique Art et Environnement Foyer rural de Ségoufielle Ségoufielle, 30 août 2023, Ségoufielle. Atelier Numérique Art et Environnement Mercredi 30 août, 15h00 Foyer rural de Ségoufielle 20 places maximum Venez participer à la fabrication d’abris pour les oiseaux, hérissons, chauves-souris … et d’objets directionnels grâce aux outils du numérique !

Ces différents objets seront ensuite implantés sur le parcours « Les Ailes du Papillon » situé sur la Gascogne Toulousaine. Ce circuit vélo permet de découvrir autrement les 7 œuvres de ce parcours des Itinéraires Artistiques.

Les objets créés pourront soit servir à protéger la biodiversité, soit nous aider à nous repérer sur le circuit !

Les ateliers de fabrication sont encadrés par des médiateurices de Combustible Numérique et d’un artiste pour le design des objets créés. Vous pourrez apprendre à utiliser un logiciel de dessin vectoriel et comprendre le fonctionnement d’une découpe laser tout en mettant à profit votre imagination pour concevoir les abris ! Le repérage des lieux a été fait avec le CPIE 32, qui nous a aidé à définir au mieux les endroits d’implantation des abris.

Une animatrice du CPIE vous proposera une balade le 1er septembre à 18h30 à Ségoufielle, durant laquelle vous pourrez implanter les abris construits et en apprendre plus sur la biodiversité environnante.

