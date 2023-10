Bal gascon Foyer rural de Saint-Vincent de Paul, Saint-Vincent-de-Paul (40) Bal gascon Foyer rural de Saint-Vincent de Paul, Saint-Vincent-de-Paul (40), 24 mars 2024, . Bal gascon Dimanche 24 mars 2024, 15h00 Foyer rural de Saint-Vincent de Paul, Saint-Vincent-de-Paul (40) 5 € Bal gascon avec le groupe GATEMINA. Dimanche 24 mars 2024, de 15h00 à 18h00, au foyer rural de Saint-Vincent-de-Paul. A programme : Musiques traditionnelles à danser, de Gascogne, du Béarn, du Pays-Basque et d’ailleurs. Prix : 5€. Gratuit pour les moins de 18 ans. Buvette, vente de pâtisseries, crêpes, merveilles source : événement Bal gascon publié sur AgendaTrad Foyer rural de Saint-Vincent de Paul, Saint-Vincent-de-Paul (40) 90, Rue du Foyer

