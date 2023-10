Festival de théâtre – Le Brame du Cerf à Germaine Foyer rural de Germaine Germaine, 6 novembre 2023, Germaine.

Germaine,Marne

Lundi 6 novembre

– 19h: Inauguration

– 20h: « CLOS »

Souvenez-vous :

Des rues vides, le monde en-tier derrière des vitres, des lignes, des masques, des écrans,….

satané microbe ! Chapeau ! il en a mis des gens à l’arrêt.

Retour en humour acidulé sur cette parenthèse historique. »

Cie les Pêle-Mêle

texte et mise en scène : José Mendès Acte2 théâtre

• Mardi 7 novembre 20h

La soirée se déroulera au Cerf à 3 pattes

– « Recyclages »

Quel drôle de titre pour un spectacle de chansons !

Faut dire qu’en cette période de refus de l’abondance, d’interroga-tions sur la nécessité de toujours produire plus et nouveau, fouiller dans ses armoires n’est peut-être pas une mauvaise idée.

Hervé AKRICH a donc décidé de res-sortir de sa discographie quelques-uns de ses titres préférés.

Avec son complice Vincent BARDIN ils réarrangent le tout en duo multi-instruments, s’autori-sent les blagues de potaches, les subtilités d’écriture, aus-si bien que les vacheries bien senties.

Les deux compères vous proposent donc :

20 chansons d’humeur, d’humour et d’amour, avec,

le plus souvent, les trois à la fois.

Mise en scène: Hervé Akrich et Vincent Bardin

Possibilité de Restauration et bistrot ouvert. Réservez votre table en même temps que la soirée

• Mercredi 8 novembre 20h

– « La disparition de l’ogre »

Cie Adiamo

Création collective , mise en scène : José Mendès

Cie demain il fera jour , partenariat avec la MJCI d’Ay

Dans une lointaine province, hommes et femmes vivaient sous la domination d’un Ogre. Longtemps, guerres, épidé-mies, famines firent les grands festins de celui-ci. Puis peu à peu, on trouva avec lui des aménagements et l’espérance de vie s’allongea. Pourtant, par la peur qu’il inspirait, l’Ogre exerçait toujours son autorité.

Or un jour, un enfant revient de la forêt : sain et sauf ! La nouvelle se répand : l’Ogre a disparu !

Nous nous retrouvons autour de cette figure atroce qui se nourrit d’enfants (ou d’enfance) pour un voyage qui mêle à la joie du jeu, les questions qui nous taraudent.

Jeux et mise en scène: Vincent Clergironnet

• Jeudi 9 novembre 20h

– « Tataouzian cirkus »

Spectacle burlesque mêlant jonglage,

musique, clown et jeu théâtrale »

La Tataouzie est un étrange petit pays invisible sur les cartes. Une délégation de Tataougrad (la capitale) arrive en France pour présenter son orchestre officiel qui accompagne Georg, le champion national. Le redou-table Igor Bad-chef fait régner une discipline de fer sur la troupe mais Georg, poète et clown-jongleur de-vient vite incontrôlable et va créer un joyeux désordre… »

Spectacle à l’humour parfois grinçant qui vous fera découvrir quelques traditions pittoresques de ce curieux pays, comme le vote à main levée, si efficace pour identifier les opposants…au-delà du jeu clownesque, on aborde les thèmes de l’autoritarisme et de la dictature…

Cie Adiamo

Création collective , mise en scène : José Mendès

• Vendredi 10 novembre 20h

-« L’Atelier »

Un petit coin de Paris entre 1945 et 1952.

Dans un atelier de confection, pour hommes, les employés s’affairent… On coupe, on pique, on taille, on repasse…

on rit, on pleure, on râle…

De fil en aiguille les liens se tis-sent , les amitiés et les antipathies aussi…

Une pièce qui taille sur mesure un portrait de l’après guerre.

De Jean-Claude Grumbert Mise en scène: IsabelleJolly-Hélary

Mise en scène: Hervé Akrich et Vincent Bardin

Cie des « Elles »

• Samedi 11 novembre 20h

– « Felicità »

Un fantasme italien, spec-tacle de théâtre musical, sur les relations hommes-femmes caricaturées.

Différents types d’hommes face à une femme à la re-cherche de son âme soeur mais surtout de sa liberté.

Un spectacle conçu autour de chansons italiennes des années 60-80 , chorégraphié avec un jeu proche de la télé-novella. Au final, une mise en scène loufoque où le ba-roque est assumé, les clichés sexistes secoués et où les personnages demeurent, malgré tout, attachants. Un spectacle enlevé et rythmé, rocambolesque et joyeux.

Cie Le coeur allant vers

texte et mise en scène: Alberto et Laurence Keel

• Dimanche 12 novembre

– 15h: « CLOS »

Cie Pêle-Mêle

texte et mise en scène : José Mendès Acte2 théâtre.

2023-11-06 fin : 2023-11-12 . .

Foyer rural de Germaine

Germaine 51160 Marne Grand Est



Monday, November 6th

– 7pm: Opening

– 8pm: « CLOS

Remember :

Empty streets, the whole world behind glass, lines, masks, screens,….

damn microbe! My hat’s off to him! He brought people to a standstill.

A tartly humorous look back at this historic parenthesis. »

Cie les Pêle-Mêle

text and direction: José Mendès Acte2 théâtre

? Tuesday November 7th 8pm

The evening will take place at Le Cerf à 3 pattes

– « Recyclages

What a strange title for a song show!

In these times of refusal of abundance, of questioning the need to always produce more and new, rummaging through one?s cupboards is perhaps not a bad idea.

So Hervé AKRICH decided to pull some of his favorites out of his discography.

With his accomplice Vincent BARDIN, they rearrange the whole thing as a multi-instrumental duo, indulging in light-hearted jokes and subtle writing, as well as a few heartfelt jabs.

The two companions offer you :

20 songs of mood, humor and love, with,

often all three at once.

Directed by: Hervé Akrich and Vincent Bardin

Catering and bistro available. Reserve your table at the same time as the evening

? Wednesday November 8th 8pm

– « La disparition de l’ogre » (The disappearance of the ogre)

Adiamo company

Collective creation, directed by José Mendès

Cie demain il fera jour , partnership with MJCI d?Ay

In a faraway province, men and women lived under the domination of an Ogre. For a long time, wars, epidemics and famines were his great feasts. Then, little by little, they found ways to accommodate him, and life expectancy lengthened. And yet, the Ogre still exerted his authority through the fear he inspired.

Then one day, a child returned from the forest: safe and sound! The news spread: the Ogre had disappeared!

We gather around this atrocious figure who feeds on children (or childhood) for a journey that combines the joy of play with the questions that torment us.

Acting and direction: Vincent Clergironnet

? Thursday November 9th 8pm

– « Tataouzian cirkus

Burlesque show combining juggling,

music, clowning and theatrical performance »

Tataouzia is a strange little country, invisible on the maps. A delegation from Tataougrad (the capital) arrives in France to present the official orchestra accompanying Georg, the national champion. The redoubtable Igor Bad-chef imposes iron discipline on the troupe, but Georg, poet and clown-juggler, soon gets out of hand and creates a merry mess… »

A show with a sometimes wry sense of humor that will introduce you to some of the quaint traditions of this curious country, such as voting by show of hands, so effective in identifying opponents… Beyond the clowning, we tackle the themes of authoritarianism and dictatorship…

Adiamo Company

Collective creation, directed by José Mendès

? Friday November 10th 8pm

-« L’Atelier

A small corner of Paris between 1945 and 1952.

In a menswear workshop, employees are busy? Cutting, stitching, tailoring, ironing?

we laugh, we cry, we grumble?

One thing leads to another, and so do friendships and antipathies…

A play that tailors a portrait of the post-war era.

By Jean-Claude Grumbert Directed by Isabelle Jolly-Hélary

Directed by: Hervé Akrich and Vincent Bardin

Cie des « Elles

? Saturday November 11th 8pm

– « Felicità

An Italian fantasy, a musical theater show about caricatured male-female relationships.

Different types of men confront a woman in search of her soulmate, but above all of her freedom.

The show is based on Italian songs from the 60s and 80s, choreographed with an acting style reminiscent of a TV novella. In the end, a zany production where the ba-roque is assumed, the sexist clichés are shaken up, and the characters remain, despite everything, endearing. A lively, fast-paced show that’s both hilarious and joyful.

Cie Le coeur allant vers

text and direction: Alberto and Laurence Keel

? Sunday November 12th

– 3pm: « CLOS

Pêle-Mêle company

text and direction: José Mendès Acte2 théâtre

Lunes 6 de noviembre

– 19.00 h: Inauguración

– 20:00 h: « CIERRE

Recuerda :

Calles vacías, el mundo entero tras el cristal, colas, máscaras, pantallas,….

¡Maldito microbio! Me quito el sombrero ante él: paralizó a la gente ».

Una mirada retrospectiva con humor ácido a este interludio histórico

Compañía Les Pêle-Mêle

escrito y dirigido por José Mendès Acte2 théâtre

? Martes 7 de noviembre, 20:00 h

La velada tendrá lugar en Le Cerf à 3 pattes

– « Recyclages

¡Qué título tan extraño para un espectáculo de canciones!

Hay que decir que en estos tiempos en los que se rechaza la abundancia, en los que se cuestiona la necesidad de producir siempre más y nuevas cosas, rebuscar en los armarios quizá no sea una mala idea.

Así, Hervé AKRICH ha decidido sacar de su discografía algunos de sus favoritos.

Con su cómplice Vincent BARDIN, lo reorganizan todo como un dúo multiinstrumental, permitiéndose bromas desenfadadas y una escritura sutil, así como algunos golpes de corazón.

Los dos compañeros le ofrecen :

20 canciones de humor, humor y amor,

a menudo las tres cosas a la vez.

Dirección: Hervé Akrich y Vincent Bardin

Catering y bistro disponibles. Reserve su mesa al mismo tiempo que la velada

? Miércoles 8 de noviembre 20.00 h

– « La desaparición del ogro

Compañía Adiamo

Creación colectiva, dirigida por José Mendès

Cie demain il fera jour , colaboración con MJCI d’Ay

En una provincia lejana, hombres y mujeres vivían bajo el dominio de un Ogro. Durante mucho tiempo, guerras, epidemias y hambrunas fueron sus grandes festines. Luego, poco a poco, encontraron formas de convivir con él y la esperanza de vida aumentó. Sin embargo, el Ogro seguía ejerciendo su autoridad a través del miedo que inspiraba.

Entonces, un día, un niño regresó del bosque: ¡sano y salvo! La noticia se extendió: ¡el Ogro había desaparecido!

Nos reunimos en torno a esta figura atroz que se alimenta de los niños (o de la infancia) en un viaje que combina la alegría del juego con los interrogantes que nos acosan a todos.

Escrita y dirigida por Vincent Clergironnet

? Jueves 9 de noviembre, 20:00 h

– « Tataouzian cirkus

Espectáculo burlesco que combina malabares

música, clown y teatro »

Tataouzia es un pequeño y extraño país, invisible en los mapas. Una delegación de Tataougrad (la capital) llega a Francia para presentar su orquesta oficial que acompaña a Georg, el campeón nacional. El temible Igor Bad-chef impone una férrea disciplina a la compañía, pero Georg, poeta y payaso malabarista, pronto se sale de control y crea un alegre lío… »

Este espectáculo, con un humor a veces mordaz, le hará descubrir algunas tradiciones pintorescas de este extraño país, como el voto a mano alzada, tan eficaz para identificar a los adversarios… Más allá de las payasadas, abordamos los temas del autoritarismo y la dictadura…

Compañía Adiamo

Creación colectiva, dirigida por José Mendès

? Viernes 10 de noviembre 20.00 h

-« El taller

Un pequeño rincón de París entre 1945 y 1952.

En un taller de ropa masculina, los empleados se afanan? ¿Cortando, cosiendo, confeccionando, planchando?

riendo, llorando, gimiendo?

Una cosa lleva a la otra, y también las amistades y antipatías…

Una obra que confecciona un retrato de la posguerra.

De Jean-Claude Grumbert Dirigida por Isabelle Jolly-Hélary

Dirección: Hervé Akrich y Vincent Bardin

Cie des « Elles

? Sábado 11 de noviembre 20.00 h

– « Felicità

Una fantasía italiana, un espectáculo de teatro musical sobre las relaciones caricaturescas entre hombres y mujeres.

Diferentes tipos de hombres se enfrentan a una mujer en busca de su alma gemela, pero sobre todo de su libertad.

El espectáculo se basa en canciones italianas de los años 60 y 80, coreografiadas con un estilo interpretativo que recuerda a una novela televisiva. Al final, es una producción alocada en la que se asume el ba-roque, se sacuden los clichés sexistas y los personajes siguen siendo entrañables a pesar de todo. Es un espectáculo vivo y trepidante, a la vez hilarante y alegre.

Cie Le coeur allant vers

escrito y dirigido por Alberto y Laurence Keel

? Domingo 12 de noviembre

– 15:00 h: « CIERRE

Compañía Pêle-Mêle

escrita y dirigida por José Mendès Acte2 théâtre

Montag, 6. November

– 19 Uhr: Eröffnung

– 20 Uhr: « CLOS »

Erinnern Sie sich:

Leere Straßen, die ganze Welt hinter Glas, Linien, Masken, Bildschirmen,….

verdammte Mikrobe! Hut ab, dass sie so viele Menschen zum Stillstand gebracht hat.

Ein säuerlich-humorvoller Rückblick auf dieses historische Zwischenspiel »

Cie les Pêle-Mêle

text und Regie: José Mendès Acte2 théâtre

? Dienstag, 7. November 20h

Der Abend findet im Cerf à 3 pattes statt

– « Recycles »

Was für ein seltsamer Titel für eine Chanson-Show!

In einer Zeit, in der wir den Überfluss ablehnen und uns fragen, ob wir immer mehr und Neues produzieren müssen, ist es vielleicht nicht die schlechteste Idee, in seinen Schränken zu wühlen.

Hervé AKRICH hat also beschlossen, einige seiner Lieblingstitel aus seiner Diskografie herauszuholen.

Mit seinem Komplizen Vincent BARDIN arrangieren sie das Ganze als Multi-Instrumental-Duo neu und erlauben sich Witze, Feinheiten des Songwritings, aber auch gepfefferte Gemeinheiten.

Die beiden Freunde bieten Ihnen also :

20 Lieder über Stimmung, Humor und Liebe, mit,

meistens alle drei gleichzeitig.

Regie: Hervé Akrich und Vincent Bardin

Verpflegungsmöglichkeit und offenes Bistro. Reservieren Sie Ihren Tisch gleichzeitig mit dem Abend

? Mittwoch, 8. November 20 Uhr

– « Das Verschwinden des Ogers »

Cie Adiamo

Gemeinsame Kreation , Regie: José Mendès

Cie demain il fera jour , Partnerschaft mit dem MJCI d’Ay

In einer fernen Provinz lebten Männer und Frauen unter der Herrschaft eines Ogers. Lange Zeit waren Kriege, Seuchen und Hungersnöte die großen Festessen des Ogers. Dann wurden nach und nach Verbesserungen gefunden und die Lebenserwartung stieg. Doch durch die Angst, die er auslöste, übte der Oger immer noch seine Macht aus.

Eines Tages kehrte ein Kind aus dem Wald zurück – gesund und munter! Die Nachricht verbreitet sich: Der Oger ist verschwunden!

Wir treffen uns rund um diese grausame Gestalt, die sich von Kindern (oder der Kindheit) ernährt, auf einer Reise, die die Fragen, die uns quälen, mit der Freude am Spiel verbindet.

Spiel und Regie: Vincent Clergironnet

? Donnerstag, 9. November 20 Uhr

– « Tataouzian cirkus »

Burlesque-Show mit Jonglage,

musik, Clown und theatralischem Spiel »

Tataouzie ist ein seltsames kleines Land, das auf den Landkarten unsichtbar ist. Eine Delegation aus Tataougrad (der Hauptstadt) kommt nach Frankreich, um ihr offizielles Orchester vorzustellen, das Georg, den Landesmeister, begleitet. Der gefürchtete Igor Bad-chef hält die Truppe mit eiserner Disziplin unter Kontrolle, aber Georg, der Poet und Clown-Jongleur, gerät schnell außer Kontrolle und sorgt für ein fröhliches Durcheinander… »

Eine Aufführung mit manchmal grimmigem Humor, die Sie einige malerische Traditionen dieses seltsamen Landes entdecken lässt, wie z.B. die Abstimmung per Handzeichen, die so effektiv ist, um Gegner zu identifizieren?jenseits des Clownspiels werden Themen wie Autoritarismus und Diktatur angesprochen?

Cie Adiamo

Gemeinsame Kreation , Regie: José Mendès

? Freitag, 10. November 20h

-« L’Atelier » (Das Atelier)

Eine kleine Ecke von Paris zwischen 1945 und 1952.

In einem Bekleidungsatelier für Männer arbeiten die Angestellten emsig Es wird geschnitten, gestochen, geschneidert, gebügelt?

es wird gelacht, geweint, gemeckert?

Von einem Fettnäpfchen zum nächsten entstehen Verbindungen, Freundschaften und Antipathien…

Ein Stück, das ein Porträt der Nachkriegszeit nach Maß schneidert.

Von Jean-Claude Grumbert Inszenierung: IsabelleJolly-Hélary

Inszenierung: Hervé Akrich und Vincent Bardin

Cie des « Elles » (Theatergruppe der « Elles »)

? Samstag, 11. November 20h

– « Felicità »

Eine italienische Fantasie, ein Musiktheaterspektakel über karikierte Männer-Frauen-Beziehungen.

Verschiedene Männertypen stehen einer Frau gegenüber, die auf der Suche nach ihrem Seelenverwandten, aber vor allem nach ihrer Freiheit ist.

Eine Aufführung mit italienischen Liedern aus den 60er und 80er Jahren, choreographiert mit einem Spiel, das an eine Telenovela erinnert. Am Ende steht eine verrückte Inszenierung, in der der Ba-Rock angenommen wird, sexistische Klischees erschüttert werden und die Figuren trotz allem liebenswert bleiben. Eine schwungvolle und rhythmische Aufführung, rokambolisch und fröhlich.

Cie Le coeur allant vers

text und Inszenierung: Alberto und Laurence Keel

? Sonntag, 12. November

– 15h: « CLOS »

Cie Pêle-Mêle

text und Regie: José Mendès Acte2 théâtre

