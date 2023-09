Les Mouches (rien à voir avec Jean-Paul) I Macarena Gonzalez Neuman (BELLES SORTIES DE LA MEL) Foyer rural de Ennetières-en-Weppes, 18 novembre 2023, Ennetières-en-Weppes.

Les Mouches (rien à voir avec Jean-Paul) I Macarena Gonzalez Neuman (BELLES SORTIES DE LA MEL) Samedi 18 novembre, 18h00 Foyer rural de réservation auprès de Ennetières-en-Weppes

Les Mouches est une création qui tourne autour de l’idée de déranger.

Qu’est-ce qui me dérange ? Pourquoi ça me dérange ?

Qui est-ce que je dérange ? Est-il possible d’exister sans déranger personne ?

+ Macarena est artiste associée au Prato. Retrouvez Les Mouches (rien à voir avec Jean-Paul) pendant le Dimanche en famille du Cirque du Bout du Monde à Fives le 19 novembre.

création et interprétation : Macarena Gonzalez Neuman regards extérieurs : Tite Hugon, Maëlle Perotto, Tristan Curty, Louise Wailly création musique : Simon Berger création costume : Louise Combeau création lumière et régie générale : Karolyne Laporte interprète pour la version LSF : Coralie Fievet

soutiens : DRAC Hauts-de-France, Ville de Lille, Latitude 50, pôle des arts du cirque et de la rue, Marchin – Le Bateau Feu, scène nationale, Dunkerque – La Cascade, pôle national cirque, Bourg-St-Andéol – Cirqu’en Cavale, Calonne-Ricouart

production le Prato

Foyer rural de rue du Bourg, Ennetières-en-Weppes Ennetières-en-Weppes 59320 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:50:00+01:00

