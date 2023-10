Fête de l’arbre à Douelle Foyer rural de Douelle Douelle, 11 novembre 2023, Douelle.

Douelle,Lot

4° édition de la fête de l’arbre à Douelle.

Restauration sur la place de l’école propsoée par « Luan Thaï » (cuisine thaïlandaise), par « Les jardins des rives » (végétarien) et par « Vivre au village » (buvette, bière bio et locales, soupe, pâtisseries…).

Foyer rural de Douelle

Douelle 46140 Lot Occitanie



4th edition of the Douelle tree festival.

Catering on the school square provided by « Luan Thaï » (Thai cuisine), « Les jardins des rives » (vegetarian) and « Vivre au village » (refreshments, organic and local beer, soup, pastries…)

4ª edición de la fiesta del árbol en Douelle.

Catering en la plaza de la escuela a cargo de « Luan Thaï » (cocina tailandesa), « Les jardins des rives » (vegetariana) y « Vivre au village » (bar de refrescos, cerveza ecológica y local, sopa, bollería, etc.)

4° edition de la fête de l’arbre à Douelle (Baumfest in Douelle).

Verpflegung auf dem Schulplatz, angeboten von « Luan Thaï » (thailändische Küche), von « Les jardins des rives » (vegetarisch) und von « Vivre au village » (Getränkestand, Bio- und lokales Bier, Suppe, Gebäck…)

