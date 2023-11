Bourse aux jouets Foyer Rural de DOLMAYRAC Dolmayrac Catégories d’Évènement: Dolmayrac

Lot-et-Garonne Bourse aux jouets Foyer Rural de DOLMAYRAC Dolmayrac, 3 décembre 2023, Dolmayrac. Dolmayrac,Lot-et-Garonne Bourse aux jouets

Puériculture, jouets, vêtements d’enfants..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Foyer Rural de DOLMAYRAC Place de la Tour

Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Toy market

Childcare, toys, children’s clothes. Feria del juguete

Puericultura, juguetes, ropa infantil. Börse für Spielzeug

Kinderpflege, Spielzeug, Kinderkleidung. Mise à jour le 2023-11-13 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47 Détails Catégories d’Évènement: Dolmayrac, Lot-et-Garonne Autres Lieu Foyer Rural de DOLMAYRAC Adresse Foyer Rural de DOLMAYRAC Place de la Tour Ville Dolmayrac Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Foyer Rural de DOLMAYRAC Dolmayrac latitude longitude 44.3615947;0.5915258

Foyer Rural de DOLMAYRAC Dolmayrac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dolmayrac/