Rencontres Photographiques Foyer rural de Cerzeau Azay-le-Brûlé, 25 novembre 2023, Azay-le-Brûlé.

Azay-le-Brûlé,Deux-Sèvres

L’association photographique PARL’Im@ge vous convie à ses rencontres photographiques 2023

Enfants et adultes, venez

Visiter les expositions et Discuter de Photographie, de Voyage, de Nature et de Paysages,

Vous faire «Tirer le Portrait»,

Répondre à des Énigmes Photographiques,

Repartir avec une Carte Postale des images de l’exposition,

Observer la Réalisation d’un Tirage Grand Format et, pourquoi pas, en acquérir un …,

Photographier une nature morte,

Jouer à la lecture d’images…

Comme l’année dernière, un studio photo éphémère fonctionnera tout le week-end, de même qu’un stand de tirages grand format en direct, une vente de carte postales de l’exposition, un jeu des détails et un jeu de lecture d’images, une initiation à la photographie de natures mortes.

Nouveauté : venez avec votre appareil photo pour demander des explications.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Foyer rural de Cerzeau

Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The PARL?Im@ge photographic association invites you to its 2023 photographic meetings

Children and adults, come and

Visit exhibitions and discuss photography, travel, nature and landscapes,

Have your portrait taken,

Answer Photographic Riddles,

Leave with a Postcard of images from the exhibition,

Watch a large-format print being made, and why not buy one?

Photograph a still life,

Play at reading images?

As last year, an ephemeral photo studio will be in operation throughout the weekend, along with a live large-format print stand, a sale of postcards from the exhibition, a detail game and an image-reading game, and an introduction to still-life photography.

New: bring your camera and ask for explanations

La asociación fotográfica PARL?Im@ge le invita a sus encuentros fotográficos 2023

Niños y adultos, venid a

Visitar las exposiciones y debatir sobre fotografía, viajes, naturaleza y paisajes,

Hazte un retrato,

Responder a adivinanzas fotográficas,

Llévate una postal con imágenes de la exposición,

Ver cómo se hace una impresión en gran formato y, ¿por qué no, comprar una?

Fotografíe un bodegón,

¿Jugar a leer imágenes?

Como el año pasado, durante todo el fin de semana funcionará un estudio fotográfico efímero, un stand de venta de copias de gran formato directamente de la exposición, venta de postales de la exposición, un juego de detalles y otro de lectura de imágenes, y una introducción a la fotografía de bodegones.

Novedad: traiga su cámara y pida explicaciones

Die fotografische Vereinigung PARL?Im@ge lädt Sie zu ihren fotografischen Treffen 2023 ein

Kinder und Erwachsene, kommen Sie

Besuchen Sie die Ausstellungen und diskutieren Sie über Fotografie, Reisen, Natur und Landschaften,

Lassen Sie sich « porträtieren »,

Lösen Sie fotografische Rätsel,

Eine Postkarte mit den Bildern der Ausstellung mit nach Hause nehmen,

Beobachten Sie, wie ein großformatiger Abzug entsteht, und warum nicht, kaufen Sie selbst einen?

Ein Stillleben fotografieren,

Bilder lesen?

Wie im letzten Jahr gibt es das ganze Wochenende über ein temporäres Fotostudio, einen Stand mit großformatigen Abzügen, einen Verkauf von Postkarten der Ausstellung, ein Spiel mit Details und ein Spiel mit dem Lesen von Bildern sowie eine Einführung in die Stilllebenfotografie.

Neu: Bringen Sie Ihre Kamera mit, um Erklärungen zu verlangen

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Haut Val De Sèvre