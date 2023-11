Danse de vie – voyages dansés en musique live Foyer rural Coulaures, 18 février 2024, Coulaures.

Coulaures,Dordogne

Danse non codifiée, inspirée de la Danse des 5 rythmes®, de l’expression sensitive®, du mouvement organique®…

Temps d’expression libre de soi, pour nourrir sa vitalité, son écoute intérieure, la relation à soi, à l’autre…

Aucune technique de danse n’est nécessaire, juste l’envie de danser !.

2024-02-18 fin : 2024-02-18 18:00:00. .

Foyer rural

Coulaures 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Non-codified dance inspired by 5 Rhythms®, Sensitive Expression®, Organic Movement®?

A time for free self-expression, to nourish vitality, inner listening, the relationship with oneself and with others?

No dance technique is necessary, just the desire to dance!

¿Danza no codificada, inspirada en 5 Rhythms Dance®, Sensitive Expression®, Organic Movement®?

¿Un momento para expresarte libremente, para alimentar tu vitalidad, tu escucha interior, tu relación contigo mismo y con los demás?

No es necesaria ninguna técnica de danza, ¡sólo ganas de bailar!

Nicht kodifizierter Tanz, inspiriert durch den Tanz der 5 Rhythmen®, den sensitiven Ausdruck®, die organische Bewegung®?

Zeit für freien Selbstausdruck, um die Vitalität, das innere Hören, die Beziehung zu sich selbst und zu anderen zu fördern?

Es sind keine Tanztechniken erforderlich, nur die Lust zu tanzen!

Mise à jour le 2023-11-08 par Isle-Auvézère