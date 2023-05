Gala de danse Tahitienne Foyer rural, 10 juin 2023, Civrac-en-Médoc.

Civrac-en-Médoc,Gironde

Venez admirer le gala de danse tahitienne proposée au foyer rural de Civrac, qui clôturera l’année en beauté.

Ouvert à tous..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Foyer rural Route de Bégadan

Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and admire the Tahitian dance gala at Civrac’s Foyer Rural, which will bring the year to a close in style.

Open to all.

Venga a disfrutar de la gala de danza tahitiana en el vestíbulo del Civrac rural, que despedirá el año por todo lo alto.

Abierto a todos.

Bewundern Sie die im Foyer rural von Civrac angebotene Tahitianische Tanzgala, die einen schönen Jahresabschluss bildet.

Offen für alle.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Médoc-Vignoble