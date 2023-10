Caudrot Game Week Foyer rural Caudrot, 20 octobre 2023, Caudrot.

Caudrot,Gironde

Les 20, 21 et 22 Octobre, l’Association des Parents d’Elèves de Caudrot organise dans notre commune un grand week-end d’animations à Caudrot afin d’aider l’école à mener à bien tous ses projets.

Au programme de trois jours denses :VENDREDI: Soirée casino (sur inscription) et retransmission match de rugby/ SAMEDI: Tournois Mario Kart et Juste Dance, Escape game, Fort Boyard, Jeux de société, Soirée ciné/ DIMANCHE: Vide ta chambre et la maison de tes parents.

Buvette et restauration sur place.

Jeux pour petits et grands, nos croupiers vous accueilleront avec bonne humeur..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 22:30:00. EUR.

Foyer rural

Caudrot 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On October 20, 21 and 22, the Association des Parents d’Elèves de Caudrot (Caudrot Parents’ Association) is organizing a weekend of events in Caudrot to help the school carry out its projects.

On the program: FRIDAY: Casino night (registration required) and rugby match broadcast/ SATURDAY: Mario Kart and Juste Dance tournaments, Escape game, Fort Boyard, Board games, Movie night/ SUNDAY: Empty your room and your parents’ house.

Snacks and refreshments on site.

Games for young and old, our croupiers will welcome you with good humor.

Los días 20, 21 y 22 de octubre, la Association des Parents d’Elèves de Caudrot (Asociación de Padres de Alumnos de Caudrot) organiza un fin de semana de actos en Caudrot para ayudar a la escuela a llevar a cabo sus proyectos.

El programa de tres días incluye:VIERNES: Noche de casino (inscripción obligatoria) y retransmisión de un partido de rugby/ SÁBADO: Torneos de Mario Kart y Juste Dance, juego de escape, Fort Boyard, juegos de mesa, noche de cine/ DOMINGO: Vacía tu habitación y la casa de tus padres.

Refrescos y catering in situ.

Juegos para grandes y pequeños, nuestros crupieres te recibirán con buen humor.

Am 20., 21. und 22. Oktober organisiert die Elternvereinigung von Caudrot in unserer Gemeinde ein großes Veranstaltungswochenende in Caudrot, um die Schule bei der Durchführung all ihrer Projekte zu unterstützen.

Auf dem Programm stehen folgende drei Tage:FREITAG: Casinoabend (mit Anmeldung) und Übertragung eines Rugbyspiels/ SAMSTAG: Mario Kart- und Juste Dance-Turniere, Escape Game, Fort Boyard, Gesellschaftsspiele, Filmabend/ SONNTAG: Leere dein Zimmer und das Haus deiner Eltern.

Getränke und Essen vor Ort.

Spiele für Groß und Klein, unsere Croupiers werden Sie mit guter Laune empfangen.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de l’Entre-deux-Mers