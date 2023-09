Dans le cadre de Résurgence VII – encadré: exposition « le Mikado utopique » Foyer rural Calès, 21 octobre 2023, Calès.

Calès,Lot

L’artiste Jean-Claude Loubières et le poète Gilles Jallet vous présentent une installation linguistique singulière/unique conçue architecturalement comme une construction vivante

Salle du foyer rural. Tout public. Gratuit.

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

Foyer rural

Calès 46350 Lot Occitanie



Artist Jean-Claude Loubières and poet Gilles Jallet present a unique linguistic installation, architecturally conceived as a living construction

Salle du foyer rural. Open to all. Free

El artista Jean-Claude Loubières y el poeta Gilles Jallet presentan una instalación lingüística única, concebida arquitectónicamente como una construcción viva

Sala del vestíbulo rural. Abierta al público. Gratis

Der Künstler Jean-Claude Loubières und der Dichter Gilles Jallet präsentieren Ihnen eine singuläre/einzigartige Sprachinstallation, die architektonisch als lebendiges Konstrukt konzipiert ist

Saal des Landhauses. Für alle Altersgruppen. Kostenlos

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Vallée de la Dordogne