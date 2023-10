La Recyclette Foyer rural Cadenet Catégories d’Évènement: Cadenet

Vaucluse La Recyclette Foyer rural Cadenet, 21 octobre 2023, Cadenet. La Recyclette Samedi 21 octobre, 14h00 Foyer rural La Recyclette vous invite à amener votre vélo à réparer ou à régler, mais aussi votre grille-pain ou autre objet de la maison en panne. Nos bénévoles tenteront avec votre participation de vous rendre l’objet en parfait état de fonctionnement! Foyer rural 84160 Cadenet Cadenet 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00 Zéro Déchet Sud Luberon Détails Catégories d’Évènement: Cadenet, Vaucluse Autres Lieu Foyer rural Adresse 84160 Cadenet Ville Cadenet Departement Vaucluse Lieu Ville Foyer rural Cadenet latitude longitude 43.734678;5.373789

Foyer rural Cadenet Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cadenet/