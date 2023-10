Musique Flamenco Rodriguez, Lopez et Sandoval Foyer rural Buros, 10 novembre 2023, Buros.

Buros,Pyrénées-Atlantiques

Au-delà de l’amitié, c’est la liberté qui réunit Bernardo Sandoval, Serge Lopez et Manuel Rodriguez. Liberté de voyager et de s’inspirer de multiples cultures. Liberté de s’éloigner du flamenco pour mieux y revenir et transcender sa vie d’énergie, d’émotions. Bernardo Sandoval est un interprète incontournable et virtuose du flamenco en France. Il a, entre autres, accompagné Michel Jonasz en tournée et Camaron de la Isla aux arènes de Nîmes. Serge Lopez a lui croisé la route de Francis Cabrel pour l’album Des roses et des orties en 2007 et la tournée qui a suivi. Le troisième compère, Manuel Rodriguez, s’est formé auprès des grands maîtres espagnols tels que La Tati ou Belen Maya et s’est produit aux côtés de la chorégraphe Blanca Li. Les voici réunis pour offrir, à deux voix et trois guitares, leur joyau de sincérité..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 22:00:00. EUR.

Foyer rural Route de Morlaàs

Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Beyond friendship, it is freedom that unites Bernardo Sandoval, Serge Lopez and Manuel Rodriguez. Freedom to travel and to draw inspiration from many cultures. Freedom to move away from flamenco, only to return to it and transcend his life with energy and emotion. Bernardo Sandoval is one of France?s leading flamenco performers. He has accompanied Michel Jonasz on tour and Camaron de la Isla at the Nîmes arena, among others. Serge Lopez crossed paths with Francis Cabrel for the 2007 album Des roses et des orties and the tour that followed. The third partner, Manuel Rodriguez, trained with Spanish masters such as La Tati and Belen Maya, and has performed alongside choreographer Blanca Li. Here they are, reunited to offer, for two voices and three guitars, their gem of sincerity.

Más allá de la amistad, es la libertad lo que une a Bernardo Sandoval, Serge López y Manuel Rodríguez. La libertad de viajar e inspirarse en muchas culturas. La libertad de alejarse del flamenco, sólo para volver a él y trascender su vida con energía y emoción. Bernardo Sandoval es uno de los principales artistas flamencos de Francia. Ha acompañado a Michel Jonasz en sus giras y a Camarón de la Isla en los escenarios de Nîmes, entre otros. Serge López cruzó sus caminos con Francis Cabrel para el álbum Des roses et des orties en 2007 y la gira que le siguió. El tercer compañero, Manuel Rodríguez, se formó con maestros españoles como La Tati y Belén Maya, y ha actuado junto a la coreógrafa Blanca Li. Aquí están, junto a dos voces y tres guitarras, ofreciendo una joya de sinceridad.

Neben der Freundschaft ist es die Freiheit, die Bernardo Sandoval, Serge Lopez und Manuel Rodriguez zusammenbringt. Die Freiheit zu reisen und sich von verschiedenen Kulturen inspirieren zu lassen. Die Freiheit, sich vom Flamenco zu entfernen, um dann zurückzukehren und sein Leben mit Energie und Emotionen zu überschreiten. Bernardo Sandoval ist ein unumgänglicher und virtuoser Interpret des Flamenco in Frankreich. Er begleitete unter anderem Michel Jonasz auf seiner Tournee und Camaron de la Isla in der Arena von Nîmes. Serge Lopez kreuzte den Weg von Francis Cabrel für das Album Des roses et des orties im Jahr 2007 und die anschließende Tournee. Der dritte Partner, Manuel Rodriguez, hat seine Ausbildung bei den großen spanischen Meistern wie La Tati oder Belen Maya absolviert und ist an der Seite der Choreographin Blanca Li aufgetreten. Hier sind sie wieder vereint, um mit zwei Stimmen und drei Gitarren ihr Juwel der Aufrichtigkeit zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN